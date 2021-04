Andrija Radulovic apontado ao Benfica

O Benfica é apenas um de vários interessados em Andrija Radulovic, segundo noticia o jornal 'Sport'. O médio criativo formou-se no Estrela Vermelha e é aí que joga e se estreou a nível profissional na temporada em 2019/20.





As qualidades em jogo de Radulovic a que se junta o facto de findar o contrato em junho de 2022 faz com que as águias contem com rivais de peso pelo jovem, de 18 anos, que também é seguido por Manchester City, Tottenham, Inter Milão AC Milan e Barcelona.