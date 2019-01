Aníbal Pinto: «Estranho que tenham demorado tanto tempo a deter Rui Pinto»

Antigo advogado de Rui Pinto, Aníbal Pinto já reagiu à notícia da detenção do alegado hacker do Benfica , numa declaração na qual referiu esperar que "que tudo se esclareça a bem da verdade, da judicial e da desportiva"."Cumpre agora à justiça apurar a verdade e o que possa não ser verdade. Só estranho, como cidadão, depois de ter sido anunciado que estava na Hungria, e sabendo nós que os mandados de detenção europeus funcionam em cooperação com as autoridades, é que tenha demorado tanto tempo a detê-lo e para ouvir a sua opinião, se ele entende falar, claro", declarou o advogado à CMTV.De resto, Aníbal Pinto aproveitou também para referir que, se necessário e se for solicitado, irá defender Rui Pinto num eventual processo na justiça. "Fui advogado do Rui Pinto, porque foi amplamente anunciado, num processo que nada tem a ver com esta alegada participação do Rui Pinto nesta situação. Se for extraditado, e se necessitar dos meus serviços, não deixarei de o patrocinar", declarou.