Antigo adjunto de Miguel Cardoso é o sucessor de Luís Tralhão nos Sub-23 do Benfica

O Benfica anunciou esta segunda-feira, através do seu site oficial, Jorge Maciel como novo treinador da equipa de Sub-23. Antigo adjunto de Miguel Cardoso, com o qual trabalhou no Celta de Vigo, Nantes e Rio Ave, o técnico de 33 anos é o sucessor de Tralhão no comando técnico da formação das águias que atuará na Liga Revelação."Fazer parte de uma estrutura de referência em Portugal e no futebol mundial é um orgulho enorme, uma responsabilidade daquelas que gostamos de ter. Chego com a ambição de poder aportar e também receber muita coisa de uma estrutura como o Benfica, com know-how e provas mais do que dadas de que é um clube de referência na formação e no desporto em geral", admitiu Jorge Maciel à BTV."Os Sub-23 são um espaço criado há muito pouco tempo, uma competição muito bem-sucedida, tanto na Liga como na Taça, e que despertou muita curiosidade. O Benfica, uma vez mais na vanguarda, a dar o exemplo, mantendo três equipas seniores, digamos assim, porque percebeu que este espaço é necessário para a valorização dos seus talentos, para o desenvolvimento e maximização dos seus recursos humanos, que tem aqui um espaço de maturação mais serena e de perceção interna do real potencial dos seus talentos", avaliou.Para lá de ter trabalhado com Miguel Cardoso, refira-se que o agora novo técnico das reservas encarnadas foi também adjunto de Lito Vidigal no Arouca e no Belenenses, tendo ainda trabalhado no Al Ittihad Tripoli (Líbia), Al Dhafra FC (Emirados Árabes Unidos) e Sanat Naft FC (Irão). Na formação, refira-se, esteve na Academia Bragafut, FC Porto (Dragon Force), CATEL e Gil Vicente.