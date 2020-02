Antigo avançado do Benfica morre aos 42 anos

André Neles, antigo futebolista brasileiro que passou pelo Benfica, tendo jogado também pelo Marítimo, morreu na última madrugada, em casa, aos 42 anos, aparentemente vítima de um ataque cardíaco, segundo noticia a imprensa brasileira.





Ver essa foto no Instagram Têbêtê...?? #Benfica #Portugal #NinguémExplicaDeus ?? ‍?? Uma publicação compartilhada por Andre Neles N9? (@andreneles) em 1 de Ago, 2019 às 8:35 PDT

Conhecido no mundo do futebol por André 'Balada', o antigo avançado - que pendurou as chuteiras em 2017 - foi formado no Uberlândia, tendo passado por clubes como Atlético Mineiro, Vitória, Internacional e Palmeiras.Chegou ao Benfica em 2000 mas nunca se afirmou no clube da Luz, andando quase sempre emprestado durante a vigência do contrato. Com a camisola dos encarnados fez 10 jogos e marcou um golo.