Antigo médio do Benfica morre aos 95 anos

"O Sport Lisboa e Benfica apresenta as mais sentidas condolências à família e amigos do nosso antigo futebolista João Gonzaga, falecido nesta segunda-feira, aos 95 anos, no hospital de Cascais. João Gonzaga, médio, representou o nosso clube de 1952 a 1954, tendo ganho uma Taça de Portugal", pode ler-se na nota de pesar emitida pelo Benfica no site oficial.