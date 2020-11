Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Antigo treinador aprova aposta do Benfica: «Guga é parecido com Rafinha» Técnico acompanhou o crescimento do lateral no Avaí e projeta um “futuro brilhante”





Guga soma 23 jogos e um golo pelo At. Mineiro em 2020

• Foto: Getty Images