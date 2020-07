Antigo treinador de Vinícius lembra passagem pelo Santos: «Era médio e tínhamos o Gabigol»

Depois de ter dado nas vistas em 2017/2018 com a camisola do Real SC, na 2.ª Liga, Carlos Vinícius foi contratado pelo Nápoles mas acabou cedido a Rio Ave e Monaco sem jogar pelos italianos. Mas a veia goleadora do brasileiro não passou despercebida ao Benfica e os encarnados pagaram 17 milhões pelo seu passe no verão passado.





Um ano depois, a aposta revelou-se acertada. O avançado tem sido uma das figuras da Liga NOS e lidera a lista de melhores marcadores a par do colega Pizzi e de Paulinho (Sp. Braga) com 17 golos. Antes de chegar à Europa, Vinícius representou o Caldense e o Grémio Anápolis, após ter concluído a formação no Palmeiras. Mas o avançado deu os primeiros passos no futebol com a camisola do Santos e um antigo técnico recorda a sua passagem discreta pelo emblema paulista e a forma como foi 'tapado' por uma atuais figuras do Flamengo de Jorge Jesus: Gabriel Barbosa."Ele não era avançado. Chegou como médio e era esguio. Batia bem de fora de área, tinha um bom cabeceamento. Era meio tímido, mas tinha qualidade. Em alguns jogos conseguiu ter um bom desempenho e naquela altura até pensámos testá-lo mais à frente, mas tínhamos o Gabigol. Depois ele foi para o Palmeiras e chegou a jogar contra nós como defesa-central", conta Emerson Ballio ao site 'Diário do Peixe'."Quando ele chegou eu ainda era treinador dos Sub-15 e jogou comigo nos Sub-17. No início da época nos Sub-20 saiu e não foi aproveitado. Sinceramente não sabia o motivo da saída dele. Disputou o Paulista de Sub-17 comigo em 2012 e depois disso só o vi em jogos contra nós e no Instagram", acrescenta o treinador.