Antigos craques do Benfica na Comissão de Honra de Luís Filipe Vieira

A Comissão de Honra da candidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica vai contar com alguns antigos craques do clube. Pablo Aimar, André Gomes, Ederson, Gonçalo Guedes, Ivan Cavaleiro, João Félix, Keaton Parks, Nélson Semedo e Renato Sanches prestaram o seu apoio ao atual presidente dos encarnados.





O ato eleitoral ainda não tem data marcada, mas realizar-se-á no próximo mês de outubro.