António Carraça: «O meu timing no Benfica foi esgotado, então com aquele senhor a treinador...»

António Carraça cumpriu dois períodos como diretor de futebol no Benfica, o último dos quais compreendido entre 2011 e 2013, coincidindo na Luz com Jorge Jesus. Por isso mesmo, o antigo dirigente não equaciona voltar às águias neste momento, quando confrontado com essa eventual possibilidade.





"Regresso ao Benfica? Não (risos). O meu timing no Benfica já foi. E então com aquele senhor a treinador já foi esgotado. Com certeza", vincou em declarações ao Canal 11 o antigo jogador, treinador e agora comentador de futebol.