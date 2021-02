António Figueiredo: «A 2.ª parte foi uma continuidade do que tem sido o habitual: uma miséria»

Antigo dirigente do Benfica, António Figueiredo assumiu que o Benfica deixou boas indicações na primeira parte diante do V. Guimarães - empate sem golos -, mas que o segundo tempo deixou bastante a desejar e seguiu a linha do passado recente.





"A 1ª parte do Benfica foi prometedora e teve muitas oportunidades falhadas. A segunda foi uma continuidade do que tem sido o habitual: uma miséria. Não atiramos a toalha ao chão, mas temos de ser racionais e à distância que já estamos para o 1º lugar fica muito difícil pensar no título", assumiu, em declarações a