António Figueiredo lembra Kelvin para refrear ânimos: «Até ao lavar dos cestos é vindima»

"Até ao lavar dos cestos é vindima": a expressão popular foi lembrada esta segunda-feira por António Figueiredo para apelar aos benfiquistas que mantenham a calma nesta fase do campeonato uma vez que o título de campeão nacional não está conquistado. À Rádio Renascença, o antigo dirigente recordou o célebre golo de Kelvin, em 2013.O campeonato só estará entregue quando, matematicamente, for impossível perdê-lo. Acho que os benfiquistas estão vacinados contra a euforia, lembrem-se do que aconteceu há uns anos [em 2013, após uma vitória sobre o Marítimo, na Madeira]. Tínhamos um dos melhores treinadores do mundo, segundo ele, e com quatro pontos de avanço a duas jornadas do fim o campeonato foi-se. Portanto, como diz o ditado popular, até ao lavar dos cestos é vindima. Espero que a euforia dos adeptos não se transmita à equipa. Creio que não ocorrerá porque todos estão bem cientes de que é necessário fazer mais sete pontos para ser campeão", afirmou.Recorde-se que, a três jornadas do fim da época em 2012/13, o Benfica venceu o Marítimo e manteve a vantagem de quatro pontos para o FC Porto, mas na jornada seguinte empatou com o Estoril, na Luz. Na penúltima ronda perdeu no Dragão, por 2-1, com golo de Kelvin aos 90+2': o FC Porto, orientado por Vítor Pereira, acabou por confirmar o título em Paços de Ferreira.