António Figueiredo: «Muita bazófia, muita arrogância e vamos lutar pelo terceiro lugar»

António Figueiredo considera que o campeonato está perdido para o Benfica. Depois da derrota de ontem em Alvalade, os encarnados estão a 9 pontos do líder da Liga NOS, os leões precisamente, e o antigo vice-presidente dos encarnados já fala em "lutar pelo terceiro lugar".





"Calculo que o contrato com o treinador tenha todas defesas em relação à possibilidade de o Benfica prescindir dos seus [Jorge Jesus] serviços. Estou já a pensar na época que vem. Para já, o presidente tem de exigir resultados, depois de ele exigir jogadores. Fizeram-lhe até agora todas as vontades, mas o que é um facto é que não se vê correspondência com os resultados. Não há um jogador do Benfica que tenha melhorado. As coisas não melhoraram, antes pelo contrário, pioraram", afirmou à Rádio Renascença, sublinhando que Luís Filipe Vieira "não merece" o que está a suceder, embora "se tenha colocado nesta situação ao ir buscar novamente Jorge Jesus"."A opção foi dele [Luís Filipe Vieira] e normalmente os regressos de treinadores ao Benfica não deram bons resultados. Muita bazófia, muita arrogância e o que acontece é que vamos lutar pelo terceiro lugar", concluiu.