António Figueiredo reage a decisão de Vieira: «É uma atitude lógica»

Luís Filipe Vieira comunicou a suspensão "com efeitos imediatos" do exercício de funções como presidente do Benfica, no âmbito da operação 'Cartão Vermelho'. Esta decisão foi comentada por António Figueiredo, antigo dirigente do clube encarnado, na CMTV.





"Penso que é uma atitude lógica, uma consequência do momento que está a viver. Se está detido, não está em funções. Há que deixar a justiça funcionar e que tudo seja esclarecido. Ninguém está satisfeito, a nação benfiquista está em estado de choque, é uma situação inusitada no Benfica e em qualquer clube em Portugal. Vamos esperar que a justiça atue rapidamente e que se marque uma Assembleia Geral. Os sócios do Benfica têm de ser ouvidos e temos de caminhar para eleições. Isto não vai lá de outra forma", referiu.