António Manuel Ribeiro e o falhanço de Pedrinho: «Quando se tem de ganhar não pode ser»

Conceituado fã do Benfica, o músico António Manuel Ribeiro lamentou o empate das águias diante do V. Guimarães e considerou que a falta de eficácia tem sido determinante na recente fase de maus resultados do emblema da Luz.





"Há uma falta de eficácia muito grande do Benfica. A falha do Pedrinho acontece, mas quando se tem de ganhar não pode ser. Sinto que quando a equipa não vai em vantagem para o intervalo passa a sofrer demasiado e parece que isso entra na cabeça deles. Há insegurança na 2ª parte", disse, em declarações a