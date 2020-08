António Raminhos: «Jogadores do Benfica eram ótimos para substituir máquinas na Autoeuropa»

O Benfica perdeu, por 2-1, na final da Taça de Portugal diante do FC Porto e, após a partida disputada em Coimbra, três personalidades e adeptos confessos do clube encarnado reagiram à derrota em declarações a Record.





"Quando um filho não quiser a sopa, qualquer pai só tem de dizer 'Não comes a sopa? Olha que meto jogos do Benfica de 2019/20'. Vão ver se o puto não come. Os jogadores do Benfica são ótimos para substituir as máquinas na Autoeuropa, sempre com os mesmos movimentos.""O FC Porto teve sempre mais pernas. Foi superior durante os 90 minutos em todos os aspetos técnicos ou táticos e a derrota é justa. Das três equipas, a melhor foi a do árbitro. Perdemos uma Taça, mas nesta altura da temporada já estamos cansados e tivemos uma época bastante negativa.""Gosto que o Benfica ganhe quando joga bem. Este Benfica não me diz nada. O FC Porto merece vencer a Taça. É perigosíssimo nos lances de bola parada. Weigl não vale 20 milhões de euros e Nuno Tavares não sabe cruzar. Eu centrava melhor quando jogava futebol."