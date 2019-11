António Raminhos: «Não seria a primeira vez que entalávamos os franceses»

Benfica joga cartada decisiva em Lyon e no treino houve ilustre adepto na bancada



Benfica joga cartada decisiva em Lyon e no treino houve ilustre adepto na bancada

Ferrenho adepto do Benfica, António Raminhos tem acompanhado os encarnados nas deslocações europeias e, esta terça-feira, está em Lyon para assistir ao jogo da 4.ª jornada da Liga dos Campeões (20 horas).falou com o humorista que sabe o que joga a favor da equipa portuguesa."Já vi um Benfica relativamente bom e um Benfica relativamente mau nas competições europeias e gostava que não fosse tão oscilante. Os franceses têm a mania da superioridade e isso pode jogar a nosso favor. Não seria a primeira vez que entalávamos os franceses. Vêm de duas vitórias seguidas no campeonato, acham que perderam na Luz por azar e isso pode jogar a nosso favor", afirmou Raminhos.Na ''comitiva' estava também Carlão, que já ontem assistira ao treino dos encarnados no Estádio Groupama , palco do encontro desta noite."O nosso começo não foi muito bom, para não dizer horrível, e acredito que as coisas agora vão correr bem e vamos passar. Estamo-mos a reeencontrar", afirmou o músico ao nosso jornal.