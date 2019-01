António Simões: «Deixou-me honrado que o Sr. Marcelo Rebelo Sousa me queira visitar»

A glória benfiquista António Simões garantiu esta segunda-feira que a operação à anca, já em Lisboa, foi um "sucesso" depois do ataque de que foi alvo na cidade da Praia, em Cabo Verde, onde contava festejar a passagem de ano. Além disso, o campeão europeu em 1962 reiterou ter ficado "particularmente honrado" por o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa ter manifestado a vontade de o visitar dentro em breve.O acidente de que fui vítima, há quinze dias, em Cabo Verde, assumiu inusitada expressão mediática, circunstância que me impele a tomar uma posição pública, tantas foram e são as solicitações nesse sentido.Começo por reiterar o meu grande apego a Cabo Verde, ao seu povo tão hospitaleiro e generoso, às autoridades governativas e outras personalidades, cuja pronta solidariedade para comigo registo com profunda gratidão.Submetido, já em Lisboa, a uma intervenção cirúrgica, tenho a grata satisfação de dar conta do seu sucesso. Também por essa razão, o meu agradecimento aos profissionais do Hospital da Luz, onde estive internado quase uma semana, pelo inexcedível profissionalismo e enorme competência.Nesta quinzena, sublinho a minha lisonja por centenas de mensagens recebidas. Destaco, julgo que compreensivelmente, os contactos de Marcelo Rebelo de Sousa, Ferro Rodrigues, António Costa, Jorge Sampaio, Fernando Gomes e Pedro Proença. Ainda assim, suscitou-me muita emoção a quantidade de comunicações de incontáveis cidadãos conhecidos e muitos anónimos, particularmente ligados ao universo do Sport Lisboa e Benfica. Finalmente, a vontade que o Senhor Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, me manifestou em visitar-me, a breve trecho, na minha residência, enquanto decorrer o meu período de convalescença, deixou-me particularmente honrado.António Simões