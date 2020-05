António Simões e as eleições: «Não vou fazer campanha, não quero ser nada no Benfica»

No dia em que Bruno Costa Carvalho assumiu a intenção de ser candidato à presidência do Benfica, António Simões negou qualquer vontade em integrar um cargo na Luz.





"Não vou apoiar ninguém, não vou fazer campanha por ninguém, não quero ser rigorosamente nada no Benfica. Aquilo que eu fui chega-me perfeitamente. Agora, como é lógico, como sócio, tenho direito à minha opinião e sou um homem livre para apoiar seja quem for. Gostaria de encontrar uma figura que desse réplica ao atual presidente do Benfica para nós sabermos se, efetivamente, é este o rumo", vincou em declarações à Antena 1 o campeão europeu pelas águias em 1962.Sobre Costa Carvalho, o Magriço, de 76 anos, garantiu "não o conhecer bem". "O senhor Gomes da Silva é mais conhecido. Fala mais e está em programas, etc. Tem algumas ideias e algumas críticas que não estão fora de moda. O outro [Bruno Costa Carvalho] é um homem de sucesso. Conheço-o razoavelmente. Entende perfeitamente o que é hoje a componente 'business' no futebol, mas confesso que não posso ir muito mais além", explicou.António Simões deixou o desafio a Martim Mayer, que integrou a candidatura de Rui Rangel em 2012. "Onde é que está o neto do Borges Coutinho? Tive o prazer de o conhecer. Às vezes tenho essa curiosidade. Gostaria de uma figura desse género no Benfica", reiterou o antigo extremo.