António Simões: «Estou proibido de ir à BTV porque sou um homem livre»

António Simões deslocou-se a Braga para participar na ação de campanha de João Noronha Lopes e, quando chamado a intervir, aproveitou para tecer duras críticas aos últimos quatro anos da direção de Luís Filipe Vieira. Os processos judiciais em que o clube e o presidente foram envolvidos, assim como a perda dos valores do clube da Luz, levaram a antiga glória benfiquista apelar ao voto no gestor. E, sem papas na língua, o próprio assumiu estar proibido de marcar presença na televisão do clube.





"Como foi possível chegar-se a este clima de discórdia, onde pessoas que ousem discordar da direcção actual são logo atacados e o seu benfiquismo colocado em causa? Eu próprio estou actualmente proibido de ir à BTV. Porquê? Porque sou um homem livre. E benfiquista. E o Benfiquismo que tenho dá-me coragem de ser um homem livre. Queremos um Benfica de regresso aos valores que, durante décadas, foram sagrados, dos tempos de Duarte Borges Coutinho. São os nossos valores que mais depressa nos farão chegar ao sucesso. Esse Benfica está ao nosso alcance, faltam só alguns dias. Que ninguém falte ao apelo e se desloque dia 30 às urnas para votar em João Noronha Lopes", pediu António Simões, que também lamentou que o clube se tenha preocupado em fazer dos tribunais "o reduto prioritário de combate":"Foram quatro anos inacreditáveis de processos judiciais. Qual o Benfiquista que se tenha sido confortável com estas situações? Os Tribunais passaram a ser reduto prioritário de combate para o clube. Quantos sportinguistas e portistas desempenharam cargos de relevo no Benfica? Não haveria Benfiquistas suficientes para ocuparem esses lugares?", questionou ainda o ex-jogador do clube da Luz.