António Simões garante que não mentiu e lança ataque a Vieira

As duras palavras proferidas por Luís Filipe Vieira em relação a António Simões , durante a entrevista concedida à TVI esta terça-feira, deixaram o antigo jogador revoltado. Contactado por, o Magriço revelou que vai emitir um novo comunicado em breve, relativo ao tema da alegada censura de que se queixa ser alvo na BTV, mas não deixou de responder ao presidente do clube da Luz."Sou um homem livre e isso incomoda porque a oposição está toda lá dentro", começou por dizer António Simões, de 74 anos, garantindo que sempre disse a verdade em relação a este tema."Nunca menti!", respondeu o antigo extremo, referindo-se à parte da entrevista na qual Luís Filipe Vieira o acusou de desrespeitar o clube.Simões, recorde-se, acusa os encarnados de censura por, alegadamente, terem-no afastado da BTV. Em causa estarão comentários críticos da antiga glória do Benfica ao comentador Pedro Guerra, mas Ricardo Palacin, diretor da estação televisiva das águias, já veio a público garantir que não existe essa censura da qual António Simões se queixa. E enumerou mesmo uma lista das vezes em que o ex-jogador marcou presença na BTV já depois das referidas críticas a Pedro Guerra.A resposta de Simões surgiria num comunicado no qual acusou o Benfica de ter uma "atitude persecutória". Na entrevista à TVI, Vieira atacou o Magriço com dureza: "Simões mentiu! O Benfica respeita-o mas ele tem de respeitar o Benfica. Simões não tem o direito de fazer publicamente o que fez, manchando até o nome de grandes profissionais. Se tem algum problema com o Benfica, resolva dentro do clube e não vá para a praça pública!"