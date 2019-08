António Simões: «Não vale a pena estar a vender banha da cobra»

Luís Filipe Vieira já admitiu o sonho de ver o Benfica novamente campeão europeu com base na formação do Seixal, mas para António Simões, antigo futebolista, campeão europeu pelos encarnados em 1962, esse discurso é "irrealista" e serva apenas para "agradar aos sócios"."Não vale a pena estar a vender banha da cobra", referiu António Simões em declarações à Rádio Renascença. "Trabalha-se bem no Seixal, saem muitos jogadores, mas para competir com os outros que, para além de terem as suas escolas de formação, têm capacidade financeira de ir buscar os melhores, não vale a pena pensar nisso", acrescentou.Já no que diz respeito às competições internas, António Simões diz que o Benfica é o "mais sério candidato ao título, não apenas por aquilo que se viu, mas tendo em conta o plantel e o modelo de jogo visivelmente consolidado".Depois de conquistar a Supertaça no domingo, com uma goleada frente ao Sporting, o Benfica arranca a Liga NOS sábado frente ao P. Ferreira, num jogo já com lotação esgotada