António Simões teve surpresa do amigo Fernando Mendes

Record conversa com António Simões quando surgiu um convidado inesperado mas bem conhecido do grande público. Nada mais, nada menos, do que o ator e apresentador Fernando Mendes, que aproveitou para dar um abraço ao amigo benfiquista e perceber qual o seu estado clínico."Ai é uma entrevista? Então eu saio já!", garantiu a cara conhecida do horário nobre da RTP, que gerou uma gargalhada na sala onde já estavam duas filhas do Magriço e também o genro.Foi esse mesmo afeto que Fernando Mendes foi dar a Simões e que este último fez questão de relevar, comparando-o no trato ao selecionador Fernando Santos e ao próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa."É muito importante que as pessoas que nos entram em casa nos deem entretenimento mas também uma palavra de conforto. O meu amigo vai sempre buscar essa palavra. Daí o sucesso de anos a fio d’‘OPreço Certo’", vincou, acentuando o "défice de carinho" de que os portugueses padecem e que Mendes pode oferecer."Só espero que ganhes o teu dinheiro desta forma muito tempo. Não largues isso", afirmou, gerando nova gargalhada. *