«Anuncia-se que se quer ser campeão da Europa com os miúdos mas à primeira saem todos»

Rui Gomes da Silva mostra-se muito crítico com a política de contratações do Benfica. Em entrevista à Antena 1, o antigo vice-presidente dos encarnados apontou o dedo à venda de jovens jogadores da formação por valores que não 'mexem' com as finanças do clube da Luz, aludindo à possível saída de João Ferreira.





"Anuncia-se que a ideia é ser campeão europeus com os miúdos da formação e à primeira oportunidade saem todos. Podiam sair todos por 120 milhões (risos). O que é que estes 10 milhões representam para as finanças do Benfica neste momento? Têm um jogador que é uma promessa, com potencialidade, não têm problemas financeiros..., o que interessa vender um jogador por 5 milhões e 50% dos direitos desportivos à Juventus? Ou é uma história mal contada ou o João Ferreira não tem potencialidade e vamos enganar a Juventus; nessa perspetiva aceitava vender", afirmou.