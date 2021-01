«Ao contrário de Jesus, Deus esteve ativo»: a análise à vitória do Benfica

O Benfica venceu o Belenenses SAD por 3-0 na Luz, encontro dos quartos de final da Taça de Portugal. Record ouviu conhecidos adeptos das águias sobre o jogo com os insulares.





"Ainda falta qualquer coisa ao Benfica. Há pouca objetividade, mas o azar de uns é a sorte de outros e foi isso que aconteceu. O 1-0 é caricato e, a partir daí, o jogo ficou mais fácil. Espero muito mais desta equipa, até porque há jogo contra o Sporting na segunda-feira."

“Ao contrário de Jesus, Deus esteve ativo e isso refletiu-se nos jogadores. Deus ativo, equipa ativa. Já se viu Jorge Jesus apático no banco, com os jogadores a baixarem muito o rendimento. Hoje [ontem] não se viu isso. Uma palavra para o Cervi. Fala-se da saída e ele faz este jogo...”

Jorge Corrula, ator

“O Belenenses SAD criou perigo, mas o jogo foi do Benfica a partir do 1-0. Há que realçar a exibição do Cervi, esteve fantástico! A vitória foi indiscutível, mas o exame final vem agora frente ao Sporting. Se perderem, podem começar a pensar na próxima época.”

António Vitorino d'Almeida, maestro