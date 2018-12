Aplausos para Salvio

Eduardo Salvio voltou ontem a jogar, 51 dias depois de se ter lesionado, frente ao Ajax, no Estádio da Luz. Rui Vitória não o lançou no onze, mas recorreu ao experiente jogador, numa partida em que a equipa esteve várias vezes em apuros.

O internacional argentino, que entrou a cinco minutos do final, foi muito aplaudido assim que entrou no relvado para o aquecimento, retribuindo com acenos para as bancadas. Apoio que também agradeceu no Twitter: "Sim! Estamos na final da Taça da Liga. Obrigado pelo apoio!" O gesto voltou a repetir-se quando o camisola 18 acompanhou Jonas e Krovinovic para mais exercícios de aquecimento, antes de entrar.

Apesar do pouco tempo em campo, Salvio mostrou-se ativo e até surgiu na cara de Beunardeau, nos instantes finais do jogo. Após o apito final, o argentino trocou de camisola com o compatriota Fariña, com quem conversou. O médio do Aves passou pelo Benfica.