Apoiantes de Noronha recolhem assinaturas

Apoiantes da candidatura de João Noronha Lopes à presidência do Benfica realizam este sábado 17 operações de recolha de assinaturas. Segundo a candidatura do gestor, essas iniciativas terão lugar em Portugal e no estrangeiros, em locais tão distintos como Lisboa, Porto, Londres, Paris, Bruxelas, Faro, Setúbal, Famalicão ou Covilhã.





De acordo com as informações disponibilizadas, as ações são iniciativa de sócios benfiquistas que apoiam o antigo vice-presidente das águias.