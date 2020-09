Rui Costa:





?? Darwin assinou contrato com o Sport Lisboa e Benfica até 2025!#DeTodosUm pic.twitter.com/t2sNR1bQd6 — SL Benfica (@SLBenfica) September 4, 2020

"Um dia muito feliz para o nosso clube com um reforço que esperamos que seja de grande peso. Mas a única coisa que se passou ontem foram atrasos nos exames médicos e ao mesmo tempo burocracias para esclarecer com o Almería, que demorou mais do que esperávamos. Assim decidimos passar para hoje. A teoria é esta, é uma transferência de grande envergadura, que obriga a muita burocracia. Nada a ver com o jogador e os empresários do jogador. Era apenas uma burocracia entre os dois clubes, normal. Ontem até podíamos tê-lo apresentado ontem às 23h00.Pela concorrência na transferência, há muita gente a pensar como nós, será um dos grandes avançados desta década no futebol mundial. Está a fazer espécie a muitos pelos valors envolvidos mas foi muito ponderada por todas as áreas.19h49 - O Benfica partilhou a primeira imagem do avançado com Luís Filipe Vieira.19h45 - A transferência de Darwin Núñez bate quatro recordes, saiba quais AQUI 19h37 - O novo número 9 do Benfica está prestes a entrar no espaço próprio para a apresentação no Benfica Campus.- O Benfica já oficializou a contratação, por 24 milhões de euros. Leia o comunicado das águias AQUI Darwin Núñez é apresentado hoje às 19h30 como reforço do Benfica, numa conferência de imprensa no Seixal. Siga em direto!