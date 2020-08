«Benfica vai jogar o triplo. Vamos arrasar»: tudo o que Jorge Jesus disse na apresentação

Fim da conferência!





Veja como é o cenário que o Benfica preparou para a apresentação de Jorge Jesus

Jorge Jesus:Cavani e Flamengo? "Temos falado internamente em relação à equipa. Acreditamos que temos capacidade para entusiasmar os grandes jogadores para virem jogar no Benfica com objetivo bem definido. Não importa falar em nomes mas trabalhar para contratar. Sabemos os alvos que queremos e onde podemos chegar. Temos de estar conscientes dos jogadores que temos de contratar. Temos um leque de jogadores que vai continuar, que tem muito valor. E com outros vamos fazer uma grande equipa, vamos arrasar"Jorge Jesus:"O que mudou para voltar? "Não há dúvida que os projetos são assim, fazem-se e desfazem-se. Quem toma decisões, tem de saber o que quer. Futebol é assim.O novo ciclo do Benfica é com um projeto muito mais vencedor."Jorge Jesus:"Títulos europeus? "O grande primeiro objetivo será o campeonato. Depois recuperar o prestígio internacional. Benfica no meu tempo chegou a duas finais, que fizeram com que fosse mais conhecido por chegar lá. Esse é o caminho, um Benfica internacional a jogar na Europa à Benfica. Vamos tentar uma equipa muito forte. Queremos ganhar tudo, pois estou habituado a ganhar tudo. E queremos chegar a títulos internacionais e prometo confiança, compromisso, todos os adeptos unidos pela causa Benfica, não pela causa Jesus. Sou treinador de futebol, não sou de nenhuma equipa. Ponham isso na cabeça. Agora trabalho nas equipas com paixão e morro por elas."Jorge Jesus:Novo treinador do Flamengo a ser apresentado agora. O que acha do substituto? "Percebo a pergunta... não tenho de dar conselhos, ele saberá o que fazer e os jogadores vão ajudar. Desejo-lhe as maiores felicidades."Jorge Jesus:"Críticas dos adeptos? O que prometo? Só posso prometer aos adeptos é o meu trabalho e não estou a chegar como há 10 anos mas sim com muitos títulos que muitos ajudaram a ganhar. Hoje no Mundo sou conhecido. Agradeço a Benfica, Flamengo mas também pela minha capacidade de trabalho. Acredito que vou dar alegrias. No outro lado do Atlântico ninguém acreditava em mim e quando saí choraram. È o que vou tentar fazer agora."Jorge Jesus:"Saí do paraíso? Agora vou tentar conquistar outro paraíso. Estamos convictos que temos capacidade para fazer um grupo e uma equipa muito forte. Não vim para o Benfica, como vi em jornais, fazer revolução. Vou mudar conceitos e ideias com os jogadores e estrutura que estão cá. Vou tentar que possamos fazer uma equipa muito forte para no fim do ano dizer 'voltei ao paraíso'. Este novo ciclo, passados 10 anos, não sou o mesmo treinador quando saó. Acho que sou muito mais treinador do que quando saí do Benfica, com ideias mais valorizadas para o Benfica e para Portugal. Quem tem de ser o pioneiro e liderar a linguagem tem de ser o Benfica"Jorge Jesus:"Porque saí do Brasil? Só um clube me podia tirar do Brasil. Gosto de desafios difíceis. Para sair de onde saí, onde me amavam, era preciso novo desafio e foi isso. Presidente foi ao Brasil convencer-me que este era o projeto certo para eu continuar."Jorge Jesus:"Ferrari? Foi um objetivo que coloquei com a qualidade desta equipa. Importante agora é falar do presente, passado é museu. Formação? Todos os clubes em Portugal têm de apostar na formação. As equipas portuguesas são vendedoras e têm de formar. Mas se vendermos os melhores portugueses, como teremos uma boa equipa? Não tens. Vamos voltar à política que teve comigo. Formação e procura de novos jogadores fora de Portugal, numa união de qualidade. Foi a ideia que nos levou a êxitos."Jorge Jesus:"Se o Benfica não jogar o dobro, voltamos a não ganhar. Temos condições para fazer uma equipa muito grande. Com o elenco que teremos não vamos jogar o dobro, vamos jogar o triplo."Jorge Jesus:Agradeço ao presidente por acreditar no meu trabalho. Acredito no projeto do presidente, acredito no presidente a 100 por cento e no projeto que ele tem para o Benfica. Falando de todos os benfiquistas, quero expressar: vim para ganahr, estou habituado a ganahr mas também para unir a naçao benfiquista. É muito importante como está na águia, um somos todos. Vim, como em 19 de junho, com a mesma vontade e convicção. Estou determinado em voltar a ganhar coisas importantes. Não vim para o Benfica reformar-me. Ofereceu-me 4 anos. Disse nao quero, quero 1 ano. Ele disse 'nao, dois pelo menos'. Então disse pode ser. Vim ganhar menos que no Flamengo, vim porque acredito no projeto para dar ao prestígio internacional ao Benfica. Quando saí ganhámos tudo, vim agora com essa convicção. Não sou o salvador. Cheguei de um grande clube também. Agradeço o carinho que me deram. Para vir para o Benfica tinha de haver uma causa muito grande: voltar a ganhar, com todos os benfiquistas unidosRui Costa:"Recordo as minhas palavras em 2010. O teu sucesso será o nosso e bem-vindo a casa. Que aumentes estes troféus que ganhaste. Vamos dar-te todo o apoio para no final celebrarmos."Luís Filipe Vieira:"Começa um ciclo novo. Juntámos novamente os 3. Vamos fazer tudo o que esteja ao nosso alcance para que a família benbfiquista seja feliz nos próximos anos. Se o Benfica estiver bem a maioria do país estará feliz. Esperavamos voltar a ter a hegemonia completa em Portugal e ganhar a Europa."17h06 - Passa agora um vídeo com os melhores momentos de Jesus no Benfica entre 2009 e 2015.17h02 - Vai começar a apresentação agora.também está presente.17h01 - Jesus já se encaminha para a zona da apresentação, com Vieira e Rui Costa.16h59 - Jardel, André Almeida, Pizzi, Samaris e Rúben Dias entram na sala.16h58 - Júlio César à BTV: "Acho que ele após o feito no Brasil tornou-se um dos melhores do Falmengo. É inevitável a tristeza dos flamenguistas, como eu, mas ele fez uma escolha 'bacana'. E que dê continuidade aos títulos aqui no Benfica. O míster é o homem certo em qualquer clube, tem todas as qualidades para treinar qualquer equipa na Europa."16h56 -, que foram orientados por Jorge Jesus no Benfica, também estão presentes, assim como, antigo presidente do V. Guimarães - clube que16h50 -deverão fazer uma declaração inicial antes de Jorge Jesus começar a falar., que vai integrar a estrutura, também está presente. Refira-se que apenas serão permitidas 10 questões, a ser feitas pelas televisões em direto.16h44 - Osque Jesus conquistou no Benfica estão expostos nesta apresentação, assim como as16h39 - André Almeida, Pizzi e Rúben Dias também estão no Seixal.16h37 - "Com Jesus tive o ano mais importante da minha carreira. E ainda revolucionou o futebol brasileiro. Fico feliz por saber que voltou a um clube que gosto muito. (...) De certeza que vamos ver um Benfica como aquele da minha época aí", recordou Siqueira na BTV.16h35 - "Aprendi muito com Jesus. Comecei a fazer movimentos que não fazia. Relação muito boa e intensa, ainda hoje trocamos mensagens e tenho muito carinho por ele, torço sempre por ele e agora ainda mais estando no nosso clube", disse Jonas à BTV antes da apresentação.- O treinador chegou por volta das 14h30 ao Seixal.Jorge Jesus é apresentado hoje, a partir das 17h00, como treinador do Benfica. No Benfica Futebol Campus, o treinador falará pela primeira vez aos jornalistas. Começa agora a segunda passagem do treinador pelo clube. Siga em direto!