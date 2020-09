Apresentação de Otamendi no Benfica, em direto

18h43 - Os jornalistas começam a entrar no Benfica Campus, o que significa que a apresentação deverá começar nos próximos minutos.



Recorde-se que Otamendi chegou ontem à noite a Lisboa. Como Record deu conta, o Benfica vai beneficiar do ‘Programa Regressar’ para poupar nos encargos com os salários do jogador.





18h25 - Arranque da cerimónia mantém-se atrasado, ainda sem hora prevista para começar.18h04 - Início da apresentação está um pouco atrasada.Nicolás Otamendi vai ser apresentado esta tarde como reforço do Benfica, às 18h00. O central chega do Manchester City por 15 milhões de euros, com Rúben Dias a fazer o percurso inverso. Siga a cerimónia em direto.