Arango ainda pode render dinheiro ao Benfica

Cristián Arango ainda poderá render dinheiro ao Benfica, de acordo com o ‘UOL Esporte’. O avançado colombiano, de 26 anos, deixou em definitivo a Luz sem qualquer jogo de águia ao peito e está a ser seguido pelo Corinthians. Os brasileiros contam avançar para um negócio na ordem dos 2 milhões de dólares (1,6 milhões de euros), com o Benfica a reservar metade. Este facto explica-se com o facto de o Benfica ter reservado 50 por cento dos direitos económicos.