Arango lembra passagem pelo Benfica: «Era o terceiro avançado...»

Contratado pelo Benfica em 2017, Cristian Arango passou pelas águias sem deixar marca nem sequer vestir a camisola encarnada num jogo oficial. À imprensa do seu país, o dianteiro colombiano, de 26 anos, lembrou a ligação aos encarnados e assumiu alguma mágoa pelo facto de não ter tido chance para se mostrar. Ainda assim, nem tudo foi mau por Portugal...





"Ajudou-me bastante no plano desportivo. Aprendi imenso e agora posso demonstrá-lo. Ajudaram-se a ser mais profissional, a ter cuidado com a alimentação, na parte física e, o mais importante, a ter disciplina", assumiu o avançado, que em seguida falou da sua passagem pelas águias."Consegui ir para o Benfica, mas o treinador [Rui Vitória] tinha-me como o terceiro avançado. Então emprestaram-me ao Aves, uma equipa que tinha acabado de subir e acabei campeão [vitória na Taça de Portugal]. Depois fui para o Tondela, onde acabei por fazer bem as coisas, mas o Benfica quis emprestar-me de novo. Eu queria lutar por coisas importantes e apareceu o Millonarios. Voltei à Colômbia para ser campeão, era isso que procurava", assumiu o jogador, que atualmente é uma das figuras da sua equipa, com 7 golos em 17 partidas disputadas no presente ano civil.