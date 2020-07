Arão: «Levar um jogador do Flamengo para a Europa? É preciso perguntar ao Jesus»

Willian Arão, Bruno Henrique e Gerson são jogadores do Flamengo e também alvos do Benfica para a próxima temporada, atletas que Jorge Jesus considerava imprescindíveis no Brasil e que tem debaixo de olho para projetar 2020/21 na Luz. Quanto a possíveis saídas, Arão pede para que a pergunta seja feita ao míster português. "Levar algum jogador do Flamengo para a Europa? É preciso perguntar ao míster. Quem sou eu para dizer que sim ou que não", vincou o futebolista em declarações à RTP, que não poupa nos elogios ao anterior treinador.





"Acho que Jesus vai ser considerado um dos maiores da história por tudo o que conquistou no curto espaço de tempo que aqui esteve, no Flamengo, e por tudo o que nós conseguimos alcançar", reforçou o médio de 28 anos que conta com uma cláusula de rescisão de três milhões de euros.Revolucionário é um adjetivo forte em demasia no futebol brasileiro para aquilo que Jorge Jesus fez no Flamengo, mesmo com seis troféus conquistados. Contudo, a marca deixada é inequívoca."Ele era o nosso comandante. Seguimo-lo. Ninguém ganha nada sozinho. Nós, que estávamos dentro do campo, tínhamos de executar e fazíamo-lo bem. Acho que foi uma junção [de forças]. Não digo que tenha revolucionado o futebol brasileiro mas trouxe grandes ideias. Trouxe uma forma diferente de pensar o futebol, o jogo e o dia-a-dia. Deixou ensinamentos para o clube e para os outros treinadores brasileiros", constatou Arão que não tem dúvidas da importância de Jesus em fazer dele "melhor jogador". Quanto a replicar o sucesso no Benfica, o meio-campista brasileiro acredita que a qualidade se vai manter."Ajudará o Benfica a chegar aos títulos? Eu acredito que sim. É um treinador com muita capacidade e é bom. Acredito que terá sucesso onde estiver assim como teve sucesso nos outros clubes por onde passou antes do Flamengo. Criámos uma relação especial até face à conquista de troféus", declarou Willian Arão.