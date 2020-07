Arão pisca o olho ao Benfica

Willian Arão assumiu ontem que não enjeitaria uma mudança para a Luz no imediato, caso recebesse uma proposta do Benfica, para voltar a ser treinado por Jorge Jesus. “O convite seria recebido com muito respeito e com muita alegria. Ter o interesse de outros clubes é sinal de que o trabalho está a ser bem feito. Mas, ao dia de hoje, não tenho nada. A minha cabeça está sempre focada a 100 por cento no Flamengo. Além disso, tenho um contrato longo e estou muito feliz no clube. Receberia o convite com respeito, mas hoje a minha cabeça está voltada para o Flamengo”, vincou o médio brasileiro, em declarações ao ‘Lance’.

Arão, de 28 anos, é um dos alvos de Jorge Jesus já para a próxima temporada e também um dos reforços mais fáceis de contratar. Tudo porque, apesar do vínculo do médio até 2023 com o Mengão, a cláusula do jogador está situada em apenas 3 milhões de euros.

O internacional brasileiro soma 241 partidas pelo emblema do Rio de Janeiro mas, até Jesus chegar ao clube em 2019, era considerado um “patinho feio”, alcunha que o próprio explicou encarar “com tranquilidade”. “Sei que isso é o Mundo de hoje e não posso levar em consideração. O que preciso levar em consideração é o meu desempenho”, ressalvou um dos imprescindíveis nos seis troféus conquistados com Jesus. O médio Gerson (já afastou a saída) e o avançado Bruno Henrique também estão na mira das águias.