Já com a equipa do Ajax dentro das quatro linhas, O árbitro Gianluca Rocchi assinalou o atraso da formação do Benfica no regresso dos balneários após a primeira parte. O juiz italiano apontou para o relógio na direção da abertura do túnel, onde se encontravam os jogadores do Benfica, como forma de acelerar a entrada dos mesmos no relvado. O apito para a segunda parte deu-se cerca de dois minutos depois do gesto.