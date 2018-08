O bielorrusso Aleksei Kulbakov foi o árbitro nomeado pela UEFA para arbitrar o encontro entre Benfica e Fenerbahçe, referente à primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que tem pontapé de saída marcado para as 20 horas de terça-feira.Esta é a segunda vez que o árbitro bielorrusso apita encontros do Benfica, depois do nulo com o Bayer Leverkusen na edição 2014/15 da Liga dos Campeões, sendo que na temporada passada arbitrou o encontro entre Sporting e Viktoria Plzen, que os leões venceram em Alvalade por 2-0.

Autor: Fábio Lima