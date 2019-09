Árbitro grego dirige Benfica-Leipzig

O Benfica-Leipzig, marcado para terça-feira às 20 horas, vai ser dirigido por Tasos Sidiropoulos, anunciou a UEFA.





É a segunda vez que o árbitro grego foi nomeado para um jogo das águias. A primeira foi oBenfica-Astana na jornada de abertura do Grupo C da Liga dos Campeões, realizado a 15 de setembro de 2015. Gaitán e Mitroglou marcaram os golos do triunfo encarnado (2-0).Tasos Sidiropoulos vai ter como assistentes Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis, sendo Ioannis Papadopoulos o 4.º árbitro. Como videoárbitro (VAR) vai estar Massimiliano Irrati e o assistente (AVAR) é o também italiano Marco di Bello.