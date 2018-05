Os árbitros que terão sido 'espiados' por José Nogueira Silva, funcionário da justiça que se encontra detido preventivamente no âmbito do processo 'e-toupeira', estão a ser chamados pelas autoridades para prestar declarações e ao mesmo tempo serem informados que podem constituir-se como assistentes no processo, escreve esta quinta-feira o Jornal de Notícias.José Nogueira Silva é acusado de aceder ao programa Citius para espiar processos judiciais do Benfica, Sporting e FC Porto, tendo também acesso a informações sobre pessoas ligadas à arbitragem (perto de duas dezenas), que transmitiria depois a Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD do Benfica, também arguido no âmbito deste processo.O jornal recorda que aquando das buscas realizadas no estádio da Luz a Polícia Judiciária apreendeu uma pasta no gabinete de Paulo Gonçalves com dados de várias pessoas (salários, entidades empregadoras, entre outros).