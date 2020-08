«Arco-íris vai voltar à Luz»: todas as reações à apresentação de Jorge Jesus no Benfica

Eis a apresentação oficial de Jorge Jesus. O treinador, de 66 anos, falou esta segunda-feira pela primeira vez como novo treinador do Benfica para as próximas duas temporadas, nesta que a sua segunda passagem pelo emblema encarnado - a primeira durou seis anos, entre 2009 e 2015.





"São palavras de esperança, de que o arco-íris vai voltar ao Estádio da Luz. Obviamente que são palavras bonitas, mas enquanto benfiquista prefiro sempre quando a bola entra na baliza do adversário. Vamos ver. Vai haver matéria-prima, vai haver jogadores. Tal como ele disse, acredito que Jorge Jesus é agora um treinador mais maduro, que já aprendeu com o seu passado, com algumas declarações menos felizes que também teve e comportamentos. Ele próprio assumiu isso mesmo. A esperança está aí e a esperança é sempre que o Benfica volte aos títulos e a conquistar o campeonato. O mais importante nesta conferência de imprensa, para mim, foi o facto de Jorge Jesus olhar também para fora, para a Europa.""Jorge Jesus adora desafios, motivam-no. Ele disse a grande verdade, ele é neste momento o maior benfiquista, o que mais quer ganhar e um treinador de futebol. Às vezes estas rivalidades são boas, mas não devem ser mais do que isso. Abre-se um novo civlo no Benfica. Agora sim, a partir de agora são surgir nomes em que o Benfica esteja realmente interessado."