Argentinos apontam regresso de Salvio do Benfica

O afastamento do Boca Juniors da Taça Libertadores pode levar a várias saídas do plantel da equipa argentina e, segundo o 'El Eco', Salvio estará mais perto da porta da saída. De acordo com a mesma fonte, El Toto "foi sondado há poucos dias para um regresso ao Benfica", ao passo que o canal argentino TNT Sports coloca o jogador mais perto de rumar à Arábia Saudita, não identificando o clube em questão.





Recorde-se que o extremo, que deixou a Luz no verão de 2019, está a viver um momento difícil tanto a nível profissional como pessoal : tem sido alvo de críticas constantes por parte dos adeptos e o seu rendimento em campo tem vindo a baixar; já no que diz respeito à vida privada, a separação de Magali Aravena parece ter deixado marcas.