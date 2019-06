Argentinos avançam que Salvio disse 'sim' ao Boca Juniors

Eduardo Salvio aceitou a proposta do Boca Juniors, avançam os sites da TyC Sports e do jornal 'Olé', ambos da Argentina. A mesma fonte adianta que o clube de Buenos Aires vai agora negociar com o Benfica a contratação do extremo, ou por empréstimo ou a título definitivo.





O Boca Juniors melhorou a proposta ao jogador no sentido de o convencer a trocar a Luz pela Bombonera. Salvio, de 28 anos, renovou pelos encarnados no início de 2019, ficando vinculado até 2022.