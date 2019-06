Argentinos colocam Salvio na rota do Boca Juniors

O Boca Juniors está a negociar Eduardo Salvio junto do Benfica, segundo avança a Tyc Sports. O clube argentino quer contratar o extremo e as conversas já terão começado há algumas semanas.Salvio renovou contrato com as águias em janeiro até 2022, clube onde está desde 2012/13, depois de uma primeira passagem pela Luz em 2010/11.Aquela cadeia de televisão admite que o jogador tinha na ideia continuar na Europa, mas revela que o antigo jogador e compatriota de Salvio, Nicolás Burdisso, ligou ao extremo do Benfica a abrir-lhe as portas para regressar ao país-natal. Outro fator que pode pesar na decisão é o facto de Salvio ter um carinho especial pelo Boca Juniors, clube do qual era adepto e criança. De resto, idolatrava Riquelme.Com 28 anos, Salvio realizou 28 jogos esta temporada, nos quais apontou seis golos.