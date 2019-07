Argentinos falam em reunião decisiva por Salvio no sábado

O 'Olé' adianta esta sexta-feira que terá lugar amanhã, em Madrid, uma reunião decisiva entre os representantes de Eduardo Salvio e um emissário do Boca Juniors, para fechar a contratação do extremo do Benfica. De acordo com o jornal argentino, os dois clubes estão muito perto de um entendimento, que resultaria no pagamento de 5 a 6 milhões de euros aos encarnados, que permaneceriam com 50 por cento do passe do jogador.Daniel Angelici, presidente dos xeneizes, chegará à capital espanhola na segunda-feira para ajudar nas conversações. Salvio terá à sua espera um contrato de três anos, ficando no pódio dos mais bem pagos do Boca, juntamente com Benedetto e Carlos Tévez.Recorde-se que Salvio afirmou, após o encontro com o Anderlecht, na quarta-feira, que "todos no Benfica sabem" o que o futebolista pretende e que já o transmitiu a Luís Filipe Vieira e Bruno Lage, deixando uma garantia: "estou focado no Benfica."