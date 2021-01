Argentinos garantem que Enzo Pérez já recebeu "proposta concreta" do Benfica

A imprensa argentina avança esta segunda-feira que o Benfica já terá mesmo realizado uma proposta formal junto de Enzo Pérez para promover o regresso do médio argentino a Lisboa.





A estação televisiva argentina TNT Sports avança que, "nas últimas horas, o médio de 34 anos recebeu uma proposta concreta para voltar ao Benfica e voltar a trabalhar com Jorge Jesus".O canal argentino dá, no entanto, conta que os turcos do Trabzonspor também já terão feito uma abordagem junto do médio, que cumpre 35 anos em fevereiro. Sendo esta proposta "boa em termos financeiros".Enzo Pérez soma 14 jogos pelo River Plate nesta temporada.