Argentinos garantem que Jesus pediu regresso de Enzo Pérez

Enzo Pérez poderá estar de volta ao Benfica. Quem coloca essa hipótese em cima da mesa é o jornal "El Intransigente" que garante que o técnico Jorge Jesus pediu o regresso do internacional argentino que deu cartas na Luz entre 2011 e 2015 antes de rumar ao Valencia por 25 milhões de euros. Antes disso, ganhou dois campeonatos, duas Taças da Liga, uma Taça de Portugal e uma Supertaça. Em 2013/14, foi mesmo considerado o melhor futebolista do campeonato e na sua passagem pela Luz cumpriu 117 encontros oficiais e apontou 10 golos.





Agora no River Plate, o médio de 34 anos estará destinado em mudar de ares ainda que tenha contrato até junho de 2023. Na última semana, terá surgido o interesse dos turcos do Trabzonspor mas que acabou por ser desmentido pelo empresário.Recorde-se que Enzo tentará levar a formação do millonarios à final da Libertadores na quarta-feira onde poderá encontrar o Santos, onde atua o futuro reforço das águias, Lucas Veríssimo. A missão é muito difícil já que o River perdeu por 3-0, em casa na primeira mão, diante do Palmeiras de Abel Ferreira.