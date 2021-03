Argentinos insistem em Villa

A imprensa argentina adiantou ontem que o Benfica procurou saber, junto do empresário, das condições para poder contratar Sebastián Villa, extremo do Boca Juniors, no mercado de verão. Como Record noticiou no passado dia 1, o jogador, de 24 anos, está apenas referenciado pelas águias. O internacional colombiano atua no clube argentino desde 2018 e tem contrato até 2024. Contactado pelo nosso jornal, o agente, Rodrigo Riep, escusou-se a dar esclarecimentos, fugindo a qualquer questão.