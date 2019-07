Arrancou a pré-época do Benfica: Cádiz e Caio Lucas foram os primeiros a chegar

A primeira mensagem de Bruno Lage aos jogadores do Benfica e logo com aviso à mistura A primeira mensagem de Bruno Lage aos jogadores do Benfica e logo com aviso à mistura

Corte vai começar no Benfica: Bruno Lage tem de encolher o grupo



O Benfica arranca esta segunda-feira a pré-época e neste primeiro dia de trabalho a equipa divide-se, apresentando-se no Estádio da Luz e também no centro de treinos do Seixal.Cádiz, reforço dos encarnados para esta temporada, foi o primeiro a chegar ao Estádio da Luz, eram 8h20. Dois minutos depois chegou Jota, tendo também juntando-se Krovinovic.Salvio, que mantém o futuro indefenido, e o sub-capitão André Almeida também já se encontram no Estádio da luz, onde esta manhã vão decorrer os habituais testes médicos.Já no Seixal, o treinador Bruno Laje foi o primeiro a chegar, ainda antes das 8 da manhã. No que diz respeito aos jogadores, Caio Lucas, reforço para esta temporada, foi o primeiro a apresentar-se. Cervi e Taarabt também já estão no Seixal.