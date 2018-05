O Benfica vai arrancar no próximo dia 25 de junho um campo de férias em Celle Ligure (Savona, Itália), com o objetivo de aí implementar a sua metodologia. O programa é apelidado de ‘Celle Ligure Summer Camp’ e é dedicado a crianças nascidas entre 2002 e 2012. Na prática, são horas de treino com técnicos certificados pelo emblema da Luz. João Carvalho é uma dos rostos.