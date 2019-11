Arranca operação Vizela

Bruno Lage e o plantel benfiquista voltam hoje ao trabalho, tendo em vista a preparação para o encontro com o Vizela, no próximo sábado. Depois de a equipa técnica ter concedido três dias de folga, o grupo regressa agora aos treinos, ainda que o plantel continue a contar com várias baixas. Entre elas estarão Rúben Dias e Pizzi, dupla que já regressou ontem a Portugal, depois de terem ajudado a Seleção Nacional a garantir o apuramento para o Europeu’2020, mas que só amanhã irá treinar de forma integrada com o grupo. Hoje, só devem fazer recuperação. Svilar, Vlachodimos, Nuno Tavares, Tomás Tavares, Florentino e Jota também só vão chegar ao longo da semana, pelo que Lage vai ter limitações no arranque da preparação para o encontro da Taça de Portugal, contra o dito Vizela.