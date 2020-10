Arranque na Polónia e fecho na Bélgica: eis o calendário do Benfica na Liga Europa

Para tal de ter conhecido os adversários ao início da tarde, o Benfica soube também esta sexta-feira qual o caminho que terá de percorrer na fase de grupos da Liga Europa. A aventura das águias começa e acaba fora de casa, com visita a abrir ao reduto do Lech Poznan e a fechar ao St. Liège. As águias, recorde-se, estão no Grupo D da prova, juntamente com polacos, belgas e ainda com o Rangers.





Lech Poznan-Benfica, 22 de outubro (17h55)Benfica-St. Liège, 29 de outubro (20 horas)Benfica-Rangers, 5 de novembro (17h55)Rangers-Benfica, 26 de novembro (20 horas)Benfica-Lech Poznan, 3 de dezembro (20 horas)St. Liège-Benfica, 10 de dezembro (17h55)