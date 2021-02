Arsenal vai ter de indemnizar Benfica pela mudança de estádio no jogo da Liga Europa

O Arsenal vai ter de pagar o Benfica em cerca de 50 mil euros devido à mudança de estádio do encontro da primeira mão dos 16-avos-de-final da Liga Europa. Esta indemnização dos ingleses aos encarnados deve-se ao facto de a partida ter sido mudada de Lisboa para Roma por imposição da restrição de viagens de Portugal para o Reino Unido, algo que está contemplado no regulamento da prova.





Em causa está a regra K1.3 (ii), na qual é explicado que se as restrições impostas pelas autoridades locais ou nacionais do clube visitante (Arsenal) impedirem a viagem para o jogo e regresso, essa mesma formação verá deduzido 10% do montante fixo da partida (500 mil euros), sendo posteriormente pago ao clube visitado (Benfica) como compensação.Note-se que em sentido inverso o Benfica nada terá de pagar como compensação ao Arsenal em relação à segunda mão - agendada para Atenas, mas entretanto em risco de ter de ser movida de novo -, já que as restrições de viagem são apenas aplicadas pelo governo britânico e não pelo português. Caso até 28 de fevereiro haja a aplicação de restrições por parte do governo luso, então as águias terão também de pagar 50 mil euros aos londrinos.